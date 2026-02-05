Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 5 февраля 2026Наука и техника

В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

TWZ: ВСУ смогут использовать ракеты Meteor только на истребителях Gripen E
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать европейские дальнобойные ракеты Meteor только на шведских истребителях Gripen. На нюанс возможного использования Киевом нового оружия указал американский портал TWZ.

Издание утверждает, что скорее всего Украина получит ракеты класса «воздух-воздух» Meteor, которые якобы позволят Киеву восстановить баланс сил против российских истребителей Су. «Плохие новости: ракеты Meteor, скорее всего, станут доступны только после того, как Киев приобретет истребители Saab Gripen, — план, который остается под вопросом, особенно в отношении сроков его реализации», — говорится в публикации.

Издание называет Meteor одной из самых эффективных ракет класса «воздух-воздух» в мире. «Ключевой особенностью этой ракеты является уникальная прямоточная двигательная установка, мощность которой можно регулировать на разных этапах полета. Это гарантирует, что ракета сохранит значительные запасы энергии во время конечной атаки», — пишет портал.

TWZ отмечает, что Meteor позволяет поражать цели на дальности до 210 километров, то есть по данному параметру сопоставима с российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М, запускаемой истребителями Су. «В нынешнем виде Meteor является наилучшим кандидатом для Украины, чтобы попытаться восстановить баланс в воздушной войне в условиях противодействия дальнобойным ракетам Р-37М и, наконец, поставить под угрозу российские самолеты в пределах дальности их собственных ракетных возможностей», — утверждает портал.

TWZ отмечает риски передачи Meteor украинской стороне, поскольку элементы ракеты могут попасть к России.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В декабре издание Breaking Defense сообщило, что истребители F-35 с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

В октябре журнал The National Interest заметил, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы идеальным истребителем для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Водонапорную башню украли в российском регионе

    Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

    Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

    Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

    Зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах

    В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok