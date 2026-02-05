Реклама

14:17, 5 февраля 2026Россия

Власти назвали «якобы инцидентом» и монтажом видео о натравленных на бойца СВО полицейских

Глава Чувашии Николаев назвал монтажом видео о натравленной на бойца СВО полиции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Видео, на кадрах которого сотрудники полиции пытаются вывести из зала заседаний бойца специальной военной операции (СВО), является смонтированным. Так ситуацию с натравленными на военного полицейскими, о которой рассказал военкор Дмитрий Стешин, прокомментировал глава Чувашии Олег Николаев, его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщил Стешин, чиновники, в том числе глава Яльчикского округа Чувашии, попытались не дать выступить участнику СВО и вызвали наряд полиции, чтобы те вывели военного с обсуждения общественных вопросов. «СВО еще не закончилась, а ветеранов уже задвигают за портьеры, — мешаются со своим мнением (...) Я так понимаю, на данный момент, глава уже может собирать личные вещи в картонную коробку», — написал Стешин.

Глава Чувашии назвал появившиеся в сети кадры монтажом, а ситуацию — «якобы инцидентом». «Там по видео видно, оно смонтировано было для того, чтобы подать его в определенном ракурсе. И соответствующие разбирательства идут, все расследования назначены», — заявил глава региональной власти.

Ранее сообщалось, что помогающий СВО российский военкор Роман Сапоньков пожаловался на проблемы и угрозы от «крыши».

