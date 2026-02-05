Выбившая нож из руки напавшего на детсад мужчины россиянка дала ему обещание

Педагог применила к напавшему на детсад Бугуруслана мужчине метод убеждения

Воспитательница детского сада в Бугуруслане Оренбургской области Лия Галеева, выбившая нож из руки напавшего на детское учреждение мужчины, применила в том числе психологическое убеждение. Подробности произошедшего сообщил глава города Дмитрий Дьяченко в беседе с изданием «Поток», опубликованной в Telegram.

По словам чиновника, ворвавшийся в детсад преступник говорил, что за ним гонятся. Однако вставшая на пути мужчины педагог обезоружила его. «Дальше методом психологического убеждения сказала: "Идем, я тебя спасу"», — рассказал Дьяченко, подчеркнув, что по первичным признакам нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

По информации издания, воспитательницу наградят.

Как сообщили в «Ленте.ру» в Следственном комитете, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, Галеева повалила преступника на пол и удерживала до прибытия полицейских. Нападавший нанес ей легкие порезы.

