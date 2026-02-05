Реклама

14:16, 5 февраля 2026Россия

Выбившая нож из руки напавшего на детсад мужчины россиянка дала ему обещание

Педагог применила к напавшему на детсад Бугуруслана мужчине метод убеждения
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Воспитательница детского сада в Бугуруслане Оренбургской области Лия Галеева, выбившая нож из руки напавшего на детское учреждение мужчины, применила в том числе психологическое убеждение. Подробности произошедшего сообщил глава города Дмитрий Дьяченко в беседе с изданием «Поток», опубликованной в Telegram.

По словам чиновника, ворвавшийся в детсад преступник говорил, что за ним гонятся. Однако вставшая на пути мужчины педагог обезоружила его. «Дальше методом психологического убеждения сказала: "Идем, я тебя спасу"», — рассказал Дьяченко, подчеркнув, что по первичным признакам нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

По информации издания, воспитательницу наградят.

Как сообщили в «Ленте.ру» в Следственном комитете, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, Галеева повалила преступника на пол и удерживала до прибытия полицейских. Нападавший нанес ей легкие порезы.

Ранее житель Иркутска спас ребенка из горящей машины. Его действия попали на видео. На кадрах видно, как россиянин выбивает стекло в объятом огнем автомобиле и помогает мальчику выбраться.

