Выделенные на сервис доставки еды в СИЗО Москвы миллионы растратили

Экс-главу НПО УИС осудили за растрату ₽217 млн на доставке еды в СИЗО Москвы

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора «Научно-производственного объединения уголовно-исполнительной системы» (НПО УИС), подведомственного ФСИН России, Дмитрия Сидорова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как установил суд, Сидоров участвовал в растрате средств, выделенных на закупки для сервиса доставки еды в СИЗО. Ущерб составил 217 миллионов рублей.

Уголовное дело о растрате в структурах ФСИН возбудили 8 октября 2024 года. Следствие полагало, что в период с 2023 по 2024 год двое коммерсантов — Павел Алимпиев и Алексей Сериков — создали преступную группу, в которую в дальнейшем вошел и Сидоров. Злоумышленники предложили ему создать онлайн-магазин для доставки продуктов питания в СИЗО, а затем заключали фиктивные договоры о поставке оборудования и товаров для него.

Сразу после задержания Сидоров признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря его показаниям силовики вышли на Алимпиева и Серикова. Первый уже задержан, а второй скрывается от следствия в Италии.

Ранее сообщалось, что арестованные в Москве и области смогут заказать в СИЗО красную икру и другие деликатесы.