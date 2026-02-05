Реклама

00:29, 5 февраля 2026Наука и техника

Выявлено неожиданное влияние артрита на когнитивное здоровье

Front Nutr: Вероятность когнитивных нарушений при артрите в два раза выше
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Артрит может быть связан с повышенным риском умеренных когнитивных нарушений — ранней формы снижения памяти и мышления, которая часто предшествует деменции. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные более 6,5 тысячи человек среднего и пожилого возраста. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

Анализ показал, что у людей с артритом вероятность когнитивных нарушений была почти в два раза выше, чем у тех, кто не сталкивался с заболеванием суставов. Особенно выраженной эта связь оказалась у людей с избыточным весом и неблагоприятным метаболическим профилем — повышенным уровнем воспаления, нарушением обмена глюкозы и липидов. В этой группе риск когнитивного снижения был максимальным.

Дополнительный анализ выявил важную промежуточную роль депрессии. Ученые установили, что именно депрессивные симптомы частично объясняют связь между артритом и ухудшением когнитивных функций — на их долю приходилось около 17 процентов общего эффекта. По мнению авторов, хроническая боль и воспаление при артрите могут способствовать развитию депрессии, а она, в свою очередь, усиливает негативное влияние на мозг.

Исследователи подчеркивают, что результаты указывают на необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с артритом. Контроль воспаления, коррекция метаболических нарушений и своевременное выявление депрессии могут снизить риск раннего когнитивного снижения, особенно у людей с избыточным весом и метаболическими проблемами.

Ранее ученые выяснили, что активное общение с внуками укрепляет когнитивные функции пожилых людей.

    Обсудить
