Зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах

Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам не надевать джинсы в самолет

Зарубежная авиакомпания посоветовала своим пассажирам не надевать один предмет одежды в свои самолеты. Об этом сообщило издание EuroWeekly News.

Ирландский лоукостер Ryanair воспротивился джинсам в гардеробе своих клиентов. В соцсетях компания призвала надевать в самолет более мягкую и эластичную одежду. Перевозчик подчеркнул, что не вводит особый дресс-код, но заботится о комфорте людей, ссылаясь на рекомендации специалистов здравоохранения.

Уточняется, что врачи не советуют носить жесткие или тесные вещи, в том числе из джинсовой ткани, которые могут стеснять движения и ухудшать кровообращение. В первую очередь это касается длительных перелетов.

Ранее российская тревел-блогерша назвала опасность джинсов для полетов. Она объяснила, что из-за длительного сидения на месте тесная одежда затруднит кровообращение, что может привести к отекам. А тугой ремень из-за перепадов атмосферного давления, влияющего на работу кишечника, способен превратить путешествие в «настоящее мучение».