Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:37, 5 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

Зеленский сообщил о согласовании новых боевых операций СБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции Службы безопасности страны (СБУ). Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара об операциях Службы безопасности Украины. Хорошие результаты, я согласовал новую работу Службы — новые боевые операции», — рассказал Зеленский.

В начале января в правительстве Украины произошли кадровые перестановки. Зеленский назначил начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару врио главы службы вместо ушедшего в отставку Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы либо туда, либо к нам». Лавров описал детали разговора президента Украины с Путиным во время исторических событий на Майдане

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

    Стало известно о недвижимости Нагиева в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

    Четырех российских спортсменов обвинили в нарушении правил допуска на Олимпиаду

    Зеленский рассказал о следующих переговорах с Россией и США

    Трамп пообещал с оружием в руках защитить одну территорию

    Россиян призвали отказаться от посещения одной страны

    Умеров отчитался о переговорах в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok