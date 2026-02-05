Премьер Польши раскрыл просьбу Зеленского по оружию

Туск: Зеленский просит Польшу передать вместо самолетов МиГ технику другого типа

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу отправить Киеву вместо истребителей МиГ-29 «другую технику». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в ходе пресс-конференции, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Туск отметил, что пока не может дать ответ на запрос Зеленского, пояснив, что ему нужно посоветоваться с военными. «Вернувшись в Польшу, я завтра буду разговаривать с министром национальной обороны, с нашими генералами и в понедельник дам знать, что здесь возможно», — сказал он.

Ранее Зеленский призвал Запад подписать гарантии безопасности для Украины до завершения конфликта. Он указал, что в приложении к гарантиям безопасности от США прописана поставка соответствующего оружия для украинских войск, отметив, что европейские страны могут помочь с финансированием.