40-летняя певица Лили Аллен снялась топлес для журнала Elle

40-летняя певица Лили Аллен в кружевном боди снялась для журнала Elle
Фото: elle.com

Британская певица Лили Аллен стала героиней новой обложки журнала Elle. Снимки и интервью звезды опубликованы на сайте издания.

40-летняя знаменитость снялась сразу в нескольких откровенных образах. Для обложки она позировала топлес с объемной укладкой, а на другом кадре была запечатлена в кружевном боди красного цвета.

В интервью исполнительница высказалась о травматичном разводе с американским актером Дэвидом Харбором. По словам Аллен, пережить расставание ей помог выпуск собственного альбома, в котором она поделилась деталями произошедшего.

В январе лечащуюся от шопоголизма Лили Аллен заметили с новым роскошным аксессуаром.

