Алферова процитировала Евангелие на фоне развода с Бероевым

Ксения Алферова призвала не осуждать людей на фоне развода с Егором Бероевым

Актриса Ксения Алферова прокомментировала развод с актером Егором Бероевым, вспомнив притчу из Евангелия. Ее слова приводит «Пятый канал».

Комментируя заявление Бероева о разводе, Алферова отметила, что считает неправильным осуждение какого-либо человека. «Есть такая хорошая притча в Евангелие о блуднице, которую притащили к спасителю и хотели забить камнями. А он сказал: "Кто без греха, бросьте в нее камень"», — поделилась актриса. По ее словам, зачастую люди жалеют об эмоциональных поступках, которые совершили из-за обиды или злости. Алферова добавила, что благодарна поклонникам за добрые слова в ее адрес.

Ранее Егор Бероев сообщил, что расстался с супругой Ксенией Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».