Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:55, 6 февраля 2026Культура

Алферова процитировала Евангелие на фоне развода с Бероевым

Ксения Алферова призвала не осуждать людей на фоне развода с Егором Бероевым
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актриса Ксения Алферова прокомментировала развод с актером Егором Бероевым, вспомнив притчу из Евангелия. Ее слова приводит «Пятый канал».

Комментируя заявление Бероева о разводе, Алферова отметила, что считает неправильным осуждение какого-либо человека. «Есть такая хорошая притча в Евангелие о блуднице, которую притащили к спасителю и хотели забить камнями. А он сказал: "Кто без греха, бросьте в нее камень"», — поделилась актриса. По ее словам, зачастую люди жалеют об эмоциональных поступках, которые совершили из-за обиды или злости. Алферова добавила, что благодарна поклонникам за добрые слова в ее адрес.

Ранее Егор Бероев сообщил, что расстался с супругой Ксенией Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о покушавшейся на генерала Алексеева женщине-киллере

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

    Миронов обвинил банки в сборе дани с населения

    В Госдуме отреагировали на спор в Киеве из-за подписания мирного договора с Россией

    10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда

    Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

    В России заинтересовались участием в «Маршруте Трампа»

    Москвичам пообещали потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok