20:08, 6 февраля 2026Бывший СССР

Армении указали на вызовы в отношениях с Россией из-за сближения с Западом

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Ереван

Ереван. Фото: Maja Hitij / Getty Images

Сближение Армении со странами Запада, в частности с США и Европейским союзом (ЕС), создает вызовы отношениям Москвы и Еревана. Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что Евросоюз проводит враждебную по отношению к России политику. Копыркин указал, что ЕС открыто подает сигналы партнерам о необходимости поддерживать такую политику.

«Конечно, это создает новые вызовы нашим отношениям и требует от обеих сторон очень разумного, мудрого и взвешенного подхода, стратегической дальновидности», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что целью Армении является членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

