Белый дом объяснил видео с семьей Обамы в виде обезьян

Белый дом: Видео с семьей Обамы в виде обезьян является интернет-мемом

Опубликованное президентом США Дональдом Трампом видео с семьей бывшего американского лидера Барака Обамы в виде обезьян является частью интернет-мема. С таким объяснением скандального ролика выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNBC.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма "Король Лев"», — заявила Левитт.

По ее словам, возмущение из-за выложенного Трампом ролика является «фальшивым». Пресс-секретарь призвала всех, кто обвинил президента в расизме из-за видео, заняться «чем‑нибудь, что действительно имеет значение для американской общественности».

Ранее американский лидер опубликовал ролик о фальсификациях на американских выборах 2020 года, который заканчивается изображением Обамы и его жены Мишель в образе обезьян в джунглях.