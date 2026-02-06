Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 6 февраля 2026Мир

Белый дом объяснил видео с семьей Обамы в виде обезьян

Белый дом: Видео с семьей Обамы в виде обезьян является интернет-мемом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @realDonaldTrump

Опубликованное президентом США Дональдом Трампом видео с семьей бывшего американского лидера Барака Обамы в виде обезьян является частью интернет-мема. С таким объяснением скандального ролика выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNBC.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма "Король Лев"», — заявила Левитт.

По ее словам, возмущение из-за выложенного Трампом ролика является «фальшивым». Пресс-секретарь призвала всех, кто обвинил президента в расизме из-за видео, заняться «чем‑нибудь, что действительно имеет значение для американской общественности».

Ранее американский лидер опубликовал ролик о фальсификациях на американских выборах 2020 года, который заканчивается изображением Обамы и его жены Мишель в образе обезьян в джунглях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский анонсировал кадровые изменения в одном роде войск

    Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

    Бузова показала «грязное» видео

    Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

    Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

    В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

    В российском городе коммунальщики решили засыпать остановку снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok