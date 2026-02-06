Реклама

11:33, 6 февраля 2026Россия

Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

Участник СВО Давлури: В Артемовске ВСУ стреляли по мирным жителям
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Боец СВО Евгений Давлури рассказал о битве за город Артемовск Донецкой народной республики, также известной как «Бахмутская мясорубка». Интервью с ним публикует портал gornovosti.ru.

Мужчина рассказал, что во время боев за Артемовск бойцы ВСУ «без разбора поливали огнем» мирных жителей. «Для них жители ДНР — в принципе люди второго сорта», — заявил солдат.

Давлури отметил, что за проведенное на СВО время ему пришлось воевать против наемников из стран Запада — в частности, британцев и поляков. Их старались брать в плен живыми, чтобы пополнять обменный фонд, пояснил он.

Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал о поднятом «Вагнером» в небо аэростате в окрестностях Артемовска.

