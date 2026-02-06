Бывшего замглавы Минюста России нашли мертвым

Бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Все произошло в квартире Тропина в Москве на Пресне. Тело бывшего чиновника обнаружили в собственной ванне. По данным РЕН ТВ, экс-замглавы утонул.
Каких-либо других подробностей произошедшего на данный момент нет.
Тропина назначили на пост замминистра юстиции в 1996 году.
