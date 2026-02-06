Реклама

20:02, 6 февраля 2026Россия

Бывшего замглавы Минюста России нашли мертвым

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все произошло в квартире Тропина в Москве на Пресне. Тело бывшего чиновника обнаружили в собственной ванне. По данным РЕН ТВ, экс-замглавы утонул.

Каких-либо других подробностей произошедшего на данный момент нет.

Тропина назначили на пост замминистра юстиции в 1996 году.

Ранее стало известно, о смерти бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимира Куроедова. Он скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни. Куроедов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.

