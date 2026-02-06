Реклама

Экономика
15:43, 6 февраля 2026Экономика

Цены на продовольствие в мире снизились пятый месяц подряд

ФАО сообщило о пятом подряд месячном снижении цен на продовольствие в мире
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам января агрегированный показатель мировых цен на продовольствие снизился на 0,5 пункта, до 123,9 пункта. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Нисходящая динамика сохраняется пятый месяц подряд. В начале 2026 года рост цен на зерновые и растительное масло был с запасом компенсирован удешевлением молочной продукции (минус 6,4 процентных пункта), мяса и сахара.

Для молочной продукции падение цен до минимума за два года связывают с высокой конкуренцией. Мясо за счет слабого спроса на свинину подешевело до минимума с мая прошлого года.

Индекс цен позволяет оценивать стоимость продуктов питания по отношению к уровню, принятому за базисный. Рост показателя для подсолнечного масла до 168,6 пункта означает, что оно стало дороже, чем в начале подсчетов, в 1,686 раза, а снижение индекса для сахара до 89,8 пункта свидетельствует о падении цены на 10,2 процента.

В среду, 4 февраля, Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России до 0,2 процента. Главным драйвером роста цен остаются продовольственные товары — плюс 0,29 процента за минувшую неделю.

