Десятки учащихся российской школы подхватили кишечную инфекцию

Десятки учащихся школы №39 в Петербурге подхватили острую кишечную инфекцию

Десятки учащихся школы № 39 в Санкт-Петербурге подхватили острую кишечную инфекцию. Шести ребятам потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает «Фонтанка».

В службе пояснили, что в российском образовательном учреждении выявили 37 случаев норовирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжается «комплекс противоэпидемических мероприятий», ситуация находится под контролем.

Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», следователи уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

