04:01, 6 февраля 2026

Девушку в день рождения обвинили в издевательствах над ребенком по неожиданной причине

Олег Давыдов
Фото: SashaMagic / Shutterstock / Fotodom

20-летняя пользовательница Reddit с ником Yes_Abbreviations713 пожаловалась, что стала жертвой нападок в собственный день рождения. По словам девушки, на нее набросилась с претензиями родная сестра.

«Моя сестра Кайла пришла ко мне на ужин со своим четырехлетним сыном Лео. Она очень строго следит за его диетой: никакого обработанного сахара, никаких красителей, в общем, никакой "веселой" еды вообще. Но на день рождения я купила себе очень вкусный и дорогой шоколадный торт. Я никого не просила за него платить, просто хотела конкретную выпечку из местной пекарни. И после ужина я его принесла», — написала автор.

Девушка отрезала себе кусочек и стала есть на глазах у племянника. Кайла мгновенно разозлилась на сестру, сказав ей, что она могла бы и дождаться их ухода. Лео же попросил сладость, получил отказ, после чего незамедлительно разрыдался.

«Кайла вышла из себя. Она назвала меня избалованной девчонкой, сказала, что я "издеваюсь" над ребенком и "проявляю неуважение к ее родительским качествам", поедая это у него на глазах. В итоге она схватила свои вещи и ушла пораньше, пока Лео еще рыдал. Теперь и моя мама говорит, что я не должна была этого делать. Я чувствую, что схожу с ума. Это мой дом и мой день рождения», — заключила девушка.

Ранее мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду. Женщина обвинила его в том, что он ставит свой личный комфорт превыше здоровья племянника.

