02:30, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Tired_Owl_75 рассказал о конфликте с сестрой, поводом для которого послужила его удаленная работа. По словам 34-летнего мужчины, несмотря на это, он достаточно много трудится и живет в крайне жестком графике, насыщенном онлайн-встречами с клиентами и строгими дедлайнами.

«Сегодня около 10 часов утра моя сестра позвонила мне в панике. У ее семилетнего сына, моего племянника, поднялась температура, и его нужно было срочно забрать из школы. Она работает медсестрой и не могла уйти со смены, а ее муж в отъезде, поэтому она попросила меня приехать за ним и присмотреть "буквально один день"», — рассказал автор.

Он был вынужден ответить на это отказом, поскольку у него в графике стояли две встречи с клиентами, а к 17:00 ему необходимо было сдать важный проект. Поэтому мужчина объяснил сестре, что «работа из дома — это все равно работа», и он не может одновременно присматривать за больным ребенком, готовить ему еду и проводить встречи.

«Она пришла в ярость. Она сказала, что я "все равно сижу дома в пижаме", что, кстати, неправда, так как я одеваюсь на работу, и что я должен стараться ради семьи, пока она "на самом деле спасает жизни" в больнице. Ей пришлось позвонить попросить соседку присмотреть за ребенком, а позже она прислала мне гневное сообщение, обвинив меня в эгоизме и в том, что я ставлю свой комфорт выше здоровья племянника», — написал автор.

Другие пользователи в комментариях встали на его сторону. Они согласились, что удаленная работа может быть даже более сложной и ответственной, чем офисная, и призвали автора не чувствовать себя виноватым в случившемся.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как в середине прошлого десятилетия, устроившись в новую компанию на должность простого разработчика программного обеспечения, внезапно попала в высший свет. По ее словам, все началось с неожиданной просьбы вице-президента присоединиться к совещанию с участием высшего менеджмента.

    Мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду

