Ганчев: Житель Ивановки в Харьковской области погиб в результате атаки БПЛА

Житель харьковского села скончался в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом инциденте сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, речь идет о мужчине 1984 года рождения. В момент удара он находился во дворе своего дома. Пострадавший получил тяжелые осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

По словам Ганчева, также в результате атаки украинского дрона был ранен житель села Таволжанка Купянского района. «Мужчина 1959 года рождения был ранен осколками в области грудной клетки, верхних и нижних конечностей», — отметил он.

Бойцы российских Вооруженных сил вместе с сотрудниками военно-гражданской администрации района доставили мужчину в лечебное учреждение Российской Федерации. Медики сейчас расценивают его состояние как средней степени тяжести, добавил глава администрации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что украинские войска могут выйти из Харькова. «Может быть, какие-то умалишенные останутся пытаться оборонять Харьков. Основные войска, скорее всего, уйдут», — отметил подпольщик.