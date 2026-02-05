Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:02, 5 февраля 2026Бывший СССР

Дрон ВСУ атаковал Харьковскую область и убил мирного жителя

Ганчев: Житель Ивановки в Харьковской области погиб в результате атаки БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Житель харьковского села скончался в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом инциденте сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, речь идет о мужчине 1984 года рождения. В момент удара он находился во дворе своего дома. Пострадавший получил тяжелые осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

По словам Ганчева, также в результате атаки украинского дрона был ранен житель села Таволжанка Купянского района. «Мужчина 1959 года рождения был ранен осколками в области грудной клетки, верхних и нижних конечностей», — отметил он.

Бойцы российских Вооруженных сил вместе с сотрудниками военно-гражданской администрации района доставили мужчину в лечебное учреждение Российской Федерации. Медики сейчас расценивают его состояние как средней степени тяжести, добавил глава администрации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что украинские войска могут выйти из Харькова. «Может быть, какие-то умалишенные останутся пытаться оборонять Харьков. Основные войска, скорее всего, уйдут», — отметил подпольщик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Отец накормил трехлетнюю дочь крысиным ядом из-за нежелания платить алименты

    В Финляндии заговорили о России фразой «возьмем на себя»

    Немецкие хоккеистки отказались пустить шведок в туалет на Олимпиаде

    Премьер Польши раскрыл просьбу Зеленского по оружию

    Трамп обратился к России с одной просьбой

    В российском городе инвалид отсудил сотни тысяч рублей за падение на пандусе

    Трамп сделал неожиданное заявление о России и Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok