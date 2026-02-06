Экс-солистка «Серебра» показала фото в бикини и высказалась о фигуре после вторых родов

Экс-солистка «Серебра» Дарья Шашина показала складки на фото в бикини

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Дарья Шашина (после замужества — Чебанова) показала фото в купальнике и высказалась о фигуре после вторых родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница поделилась кадрами с отдыха на Бали. Она предстала перед камерой в бежевом бикини, демонстрируя складки на теле.

При этом в подписи артистка отметила, что не хочет делать изменившуюся внешность причиной для расстройства. «Я не знаю, вернется ли когда-нибудь моя фигура ко мне назад после второй беременности, но точно не хочу из-за этого переживать», — указала Шашина.

В ноябре 2025 года певица в Instagram-аккаунте сообщила о рождении второго ребенка от экс-участника шоу «Голос» Ивана Чебанова.

«Я искренне не понимаю, как вы, женщины, так красиво выписываетесь из роддомов: с прической и макияжем, с цветами, шарами, кучей родственников и друзей. У меня и первый, и второй раз хватило сил только натянуть штаны и дойти до машины», — писала она.

