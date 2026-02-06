Реклама

ЕС поменял мнение о Турции в преддверии мира на Украине

Politico: Евросоюз поменял мнение о Турции в преддверии мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Европейский союз (ЕС), много лет рассматривавший Турцию как проблему, поменял мнение о стране в преддверии мира на Украине. Об этом сообщает Politico.

«По мере того, как переговоры о мире в Украине набирают обороты, потенциальная роль Турции в послевоенном порядке — особенно в качестве миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе — делает ее критически важным партнером для ЕС», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, Брюссель делает лишь первые шаги в отношениях с Анкарой, в то время как исламская страна отступила от демократии, а ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключил в тюрьму высокопоставленных политических оппонентов.

В попытке наладить отношения комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 6 февраля, в пятницу, прибудет с визитом Турцию.

«Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией», — заявила она газете в преддверии своей поездки.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается положительная динамика. По его мнению, Россия и Украина стали ближе к заключению мирного соглашения.

