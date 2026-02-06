Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:26, 6 февраля 2026Авто

Крупный автопроизводитель пожалел о ставке на электромобили

Stellantis оттолкнул клиентов из-за переоценки темпа перехода на электромобили
Вячеслав Агапов

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Концерн Stellantis спишет порядка 22,2 миллиарда евро в результате масштабной перезагрузки бизнеса. Об этом сообщили представители компании.

Крупный автопроизводитель признал, что существенно переоценил темпы перехода на электромобили и своей политикой оттолкнул клиентов. Stellantis перестраивает свой бизнес в соответствии с предпочтениями клиентов и для обеспечения прибыльного роста после того, как пожалел о ставке на новый тип транспорта. Из-за убытков, которые бизнес понес в 2025-м, он не будет выплачивать дивиденды.

Компания ожидала, что доля электромобилей в США достигнет 50 процентов к 2030 году, но фактический уровень внедрения остался менее 6 процентов. Stellantis поэтапно отказывается от подключаемых гибридов в Северной Америке для модельного года 2026, включая Jeep Wrangler 4xe и переориентируется на обычные гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода.

В ноябре прошлого года стало известно, что Stellantis отзовет по всему миру 375 тысяч подключаемых гибридных внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee. Причиной принятого решения стали неисправные аккумуляторы, из-за которых поступило уже 19 сообщений о возгораниях. Отзыв распространяется на внедорожники Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов выпуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok