Крупный автопроизводитель пожалел о ставке на электромобили

Stellantis оттолкнул клиентов из-за переоценки темпа перехода на электромобили

Концерн Stellantis спишет порядка 22,2 миллиарда евро в результате масштабной перезагрузки бизнеса. Об этом сообщили представители компании.

Крупный автопроизводитель признал, что существенно переоценил темпы перехода на электромобили и своей политикой оттолкнул клиентов. Stellantis перестраивает свой бизнес в соответствии с предпочтениями клиентов и для обеспечения прибыльного роста после того, как пожалел о ставке на новый тип транспорта. Из-за убытков, которые бизнес понес в 2025-м, он не будет выплачивать дивиденды.

Компания ожидала, что доля электромобилей в США достигнет 50 процентов к 2030 году, но фактический уровень внедрения остался менее 6 процентов. Stellantis поэтапно отказывается от подключаемых гибридов в Северной Америке для модельного года 2026, включая Jeep Wrangler 4xe и переориентируется на обычные гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода.

В ноябре прошлого года стало известно, что Stellantis отзовет по всему миру 375 тысяч подключаемых гибридных внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee. Причиной принятого решения стали неисправные аккумуляторы, из-за которых поступило уже 19 сообщений о возгораниях. Отзыв распространяется на внедорожники Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов выпуска.