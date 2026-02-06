«Квадратные штаны» Губки Боба за 57 тысяч рублей назвали трендом

NYP назвали широкие «Квадратные штаны» Губки Боба за 57 тысяч рублей трендом

Брюки, вдохновленные образом героя Губки Боба, назвали новым модным трендом. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о джинсах авторства украинского дизайнера Ксении Шнайдер, дизайн которых имитирует «квадратные штаны» Губки Боба. Отмечается, что стоимость таких джинсов составляет 745 долларов (57 тысяч рублей).

Американская блогерша Кэролайн Ваззана показала широкий пояс брюк и предрекла им скорую популярность, в том числе для повседневной носки. «Они веселые и уникальные. Настоящее произведение искусства», — отметила она. По ее мнению, подобная одежда нормализует на первый взгляд странные вещи, которые демонстрируют дизайнеры на Неделях моды.

Ранее сообщалось, что спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду.