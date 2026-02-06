Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 6 февраля 2026Ценности

«Квадратные штаны» Губки Боба за 57 тысяч рублей назвали трендом

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @cvazzana

Брюки, вдохновленные образом героя Губки Боба, назвали новым модным трендом. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Речь идет о джинсах авторства украинского дизайнера Ксении Шнайдер, дизайн которых имитирует «квадратные штаны» Губки Боба. Отмечается, что стоимость таких джинсов составляет 745 долларов (57 тысяч рублей).

Фото: KSENIASCHNAIDER

Американская блогерша Кэролайн Ваззана показала широкий пояс брюк и предрекла им скорую популярность, в том числе для повседневной носки. «Они веселые и уникальные. Настоящее произведение искусства», — отметила она. По ее мнению, подобная одежда нормализует на первый взгляд странные вещи, которые демонстрируют дизайнеры на Неделях моды.

Ранее сообщалось, что спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду.

