Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

Лавров: Покушение на Алексеева показывает готовность Украины на срыв переговоров

Покушение на генерал-лейтенанта Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева показывает готовность Киева идти на постоянные провокации, нацеленные на срыв переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Каких-то прогнозов я делать не собираюсь. Это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны. Но то, что этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», — сказал он.

Утром 6 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о покушении на генерала Алексеева. По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся с места преступления.