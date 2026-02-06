Лукашенко познакомился со снюсом

Лукашенко на совещании познакомился со снюсом и отказался угоститься

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе правительственного совещания познакомился со снюсом, но отказался угоститься табачной продукцией. Фрагмент с собрания белорусских чиновников публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«То есть под язык кладешь?» — спросил белорусский лидер у премьера республики Александра Турчина. «Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко попробовал открыть упаковку снюса, но не смог. После этого он заявил, что все равно не собирается «бросать это под губу».

Во время заседания белорусский лидер также отметил, что не разбирается в «куреве» и против алкоголя. По его словам, выпить 100 грамм — это нормально, а курильщики «гробят» собственное здоровье.