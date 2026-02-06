Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

Врач Артищев призвал не кататься на привязанном к автомобилю тюбинге

Катание на тюбинге может быть безопасным, если соблюдать четыре простых правила, рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев. Свои советы он дал любителям этого вида зимних развлечений в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач призвал ни в коем случае не кататься на тюбинге, привязанном к любым транспортным средствам. Не менее важно, по его словам, правильно выбирать место катания. Склон должен быть ровным, без препятствий, ям и риска столкновения с автомобилями, людьми, деревьями.

«Пренебрежение этим правилом чревато травмами спины, головы и конечностей и летальным исходом. Важно всегда помнить, что на склоне тюбинг фактически неуправляем: вырулить или затормозить не получится», — предупредил Артищев.

Также он посоветовал неукоснительно соблюдать правило: «одна ватрушка — один человек». Специалист объяснил, что, если на тюбинг сядет несколько человек, центр тяжести сместится, поэтому вырастет риск того, что ватрушка перевернется, а люди получат травмы. Кроме того, кататься разрешено только сидя, держась за ручки, а начинать спуск можно лишь только тогда, когда склон полностью свободен.

Если же падения избежать не удалось, Артищев предостерег от попыток затормозить, выставив вперед руки или ноги — это может привести к вывихам, переломам или растяжениям. Самая рациональная тактика при падении — группировка, добавил врач.

Ранее травматолог Александр Григорьев рассказал о правилах безопасного катания на зимних горках. В первую очередь, эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах.

