6 февраля 2026

Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

Врач Артищев призвал не кататься на привязанном к автомобилю тюбинге
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Катание на тюбинге может быть безопасным, если соблюдать четыре простых правила, рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев. Свои советы он дал любителям этого вида зимних развлечений в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач призвал ни в коем случае не кататься на тюбинге, привязанном к любым транспортным средствам. Не менее важно, по его словам, правильно выбирать место катания. Склон должен быть ровным, без препятствий, ям и риска столкновения с автомобилями, людьми, деревьями.

«Пренебрежение этим правилом чревато травмами спины, головы и конечностей и летальным исходом. Важно всегда помнить, что на склоне тюбинг фактически неуправляем: вырулить или затормозить не получится», — предупредил Артищев.

Также он посоветовал неукоснительно соблюдать правило: «одна ватрушка — один человек». Специалист объяснил, что, если на тюбинг сядет несколько человек, центр тяжести сместится, поэтому вырастет риск того, что ватрушка перевернется, а люди получат травмы. Кроме того, кататься разрешено только сидя, держась за ручки, а начинать спуск можно лишь только тогда, когда склон полностью свободен.

Если же падения избежать не удалось, Артищев предостерег от попыток затормозить, выставив вперед руки или ноги — это может привести к вывихам, переломам или растяжениям. Самая рациональная тактика при падении — группировка, добавил врач.

Ранее травматолог Александр Григорьев рассказал о правилах безопасного катания на зимних горках. В первую очередь, эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах.

