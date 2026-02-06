Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:02, 6 февраля 2026Авто

МАДИ выявила самых злостных нарушителей парковки

Владельцы Mercedes и BMW оказались злостными нарушителями парковки в Москве
Марина Аверкина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) обнародовала данные за 2025 год, касающиеся соблюдения требований запрещающих знаков. По данным организации, злостными нарушителями правил парковки чаще всего оказывались владельцы автомобилей премиального сегмента — Mercedes-Benz и BMW, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Среди нарушителей требования знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» также значатся обладатели дорогих Audi, Land Rover и Lexus. Именно эти пять марок машин чаще всего оказывались оставленными в неположенных местах и фигурировали в отчетах МАДИ.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал владельцев машин любого класса быть ответственными и уважать окружающих. Он напомнил, что нарушение правил парковки создает высокие риски для всех участников дорожного движения и повышает вероятность ДТП.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что в России почти не осталось кроссоверов российского бренда Xcite. В настоящее время запасы дилеров по этой марке составляют около одной тысячи новых машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Россиянам помогут отпустить прошлые отношения

    Джиган назвал неожиданную причину развода с Самойловой

    Бывший губернатор российского региона и его заместитель арестованы за взятки

    Золотые резервы России установили рекорд

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Ребенка без сознания нашли рядом с российской школой

    Раскрыта более глубокая причина раскола в Эстонии из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok