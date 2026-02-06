Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:27, 6 февраля 2026Авто

В России почти не осталось кроссоверов одного популярного бренда

Аналитик Целиков: В России осталось около тысячи новых кроссоверов Xcite
Марина Аверкина

Фото: РИА Новости

В настоящее время запасы дилеров по марке Xcite составляют около одной тысячи новых кроссоверов. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. Эксперт напомнил, что сборка всей линейки X-Cross была завершена в начале 2025 года.

По данным на 31 января 2026 года в России было зарегистрировано 18625 автомобилей бренда. Из этого числа 15067 единиц пришлось на модель X-Cross 7, 3558 машин — на X-Cross 8.

В январе реализация этих кроссоверов оказалась на уровне 354 единиц, что на 26 процентов хуже результата годичной давности, когда было продано 408 машин. Если же сравнивать с декабрем 2025 года, продажи сократились более чем в два раза (701 машина).

Общий объем производства автомобилей Xcite составил немногим менее 19 700 экземпляров. Было выпущено чуть более 15 200 кроссоверов X-Cross 7 и чуть меньше 4 500 машин X-Cross 8.

Основываясь на статистику, Целиков предположил, что запас новых X-Cross 7 у официальных дилеров практически исчерпан, а модель X-Cross 8 еще можно найти. Кроме того, дилерские центры могут предлагать тестовые машины, которые поступают в реализацию как подержанные.

Ранее глава департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал автомарки, которые не пользуются спросом у потенциальных покупателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok