Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:04, 6 февраля 2026Авто

Названы автобренды с минимальными продажами на вторичном рынке

«Рольф» назвал пять марок, продажи которых в России не превысили 10 машин
Марина Аверкина

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на объем российского рынка подержанных машин, спрос на некоторые бренды остается крайне низким. Глава департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал «Российской газете» марки, которые не пользуются спросом у потенциальных покупателей. Их продажи составили не более 10 машин за год.

Согласно данным компании, в список наименее популярных вошли пять производителей. Первый — Fiat. «Известный итальянский производитель с крайне популярными маленькими моделями в Европе» не интересует отечественных автомобилистов. Статистика компании подтверждает слабый отклик россиян на марку.

Далее следует Acura — премиальное подразделение японской Honda. По словам эксперта, хотя отдельные модели этого бренда изредка встречаются на дорогах, спрос на них на вторичном рынке крайне невелик.

Третье место занял шведский Saab. Несмотря на богатую историю бренда и наличие в России групп его поклонников, широкой популярности среди автовладельцев машины этой марки не снискали.

«Есть одна марка, которую клиенты практически никогда не покупают на вторичном рынке, — это Ravon. Молодой бренд родом из Узбекистана. У марки есть несколько моделей, но спрос почти отсутствует», — говорит Черноусов.

Замыкает список китайская марка Livan, спроса на продукцию которой на вторичном рынке нет. Показатель продаж за 2025 год для автомобилей всех перечисленных марок оказался одинаковым и составил 10 автомобилей в каждом случае, подытожил представитель дилера.

Ранее автовладельцы рассказали о недостатках «живучего» седана Toyota Camry (2006-2011), который и сейчас пользуется популярностью на вторичном рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Россияне оценили защищенность своих банковских сбережений

    В НАТО присвоили себе Балтийское море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok