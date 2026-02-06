Названы автобренды с минимальными продажами на вторичном рынке

«Рольф» назвал пять марок, продажи которых в России не превысили 10 машин

Несмотря на объем российского рынка подержанных машин, спрос на некоторые бренды остается крайне низким. Глава департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал «Российской газете» марки, которые не пользуются спросом у потенциальных покупателей. Их продажи составили не более 10 машин за год.

Согласно данным компании, в список наименее популярных вошли пять производителей. Первый — Fiat. «Известный итальянский производитель с крайне популярными маленькими моделями в Европе» не интересует отечественных автомобилистов. Статистика компании подтверждает слабый отклик россиян на марку.

Далее следует Acura — премиальное подразделение японской Honda. По словам эксперта, хотя отдельные модели этого бренда изредка встречаются на дорогах, спрос на них на вторичном рынке крайне невелик.

Третье место занял шведский Saab. Несмотря на богатую историю бренда и наличие в России групп его поклонников, широкой популярности среди автовладельцев машины этой марки не снискали.

«Есть одна марка, которую клиенты практически никогда не покупают на вторичном рынке, — это Ravon. Молодой бренд родом из Узбекистана. У марки есть несколько моделей, но спрос почти отсутствует», — говорит Черноусов.

Замыкает список китайская марка Livan, спроса на продукцию которой на вторичном рынке нет. Показатель продаж за 2025 год для автомобилей всех перечисленных марок оказался одинаковым и составил 10 автомобилей в каждом случае, подытожил представитель дилера.

