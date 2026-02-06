Реклама

15:58, 6 февраля 2026Культура

Михалков оплатил похороны вдовы Баталова

Союз кинематографистов РФ Никиты Михалкова оплатил похороны Гитаны Леонтенко
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Союз кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков, оплатил похороны артистки Гитаны Леонтенко. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

Все издержки на организацию траурной церемонии вдовы Алексея Баталова, по словам спикера, взял на себя Михалков. Она добавила, что Союз обязательно позаботится о дочери Баталова Марии, страдающей ДЦП.

«Расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны взял на себя Союз кинематографистов. Маша в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны», — сообщила Гущина.

Известно, что именно после рождения дочери Марии, которой поставили диагноз детский церебральный паралич (ДЦП) Леонтенко завершила свою цирковую карьеру.

Ранее друг семьи Гитаны Леонтенко Владимир Иванов рассказал, что дочери-инвалиду Баталова самой пришлось заниматься похоронами матери.

