17:41, 6 февраля 2026

Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

Министр спорта РФ Дегтярев заявил, что восстановление статуса РУСАДА уже идет
Владислав Уткин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о переговорах по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит пресс-служба Министерства спорта.

«Хочу подчеркнуть, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне. Фактически процесс восстановления статуса уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами», — сказал Дегтярев.

Кроме того, он подчеркнул, что для восстановления организации в правах нужно провести ее аудит, а также внести изменения в российское антидопинговое законодательство. Для проведения аудита в первом полугодии 2026-го в Москву прибудет команда WADA.

5 февраля глава WADA Витольд Банька заявил, что испытывает дискомфорт из-за присутствия на зимней Олимпиаде-2026 российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она работает с Аделией Петросян, которая выступит на Играх в нейтральном статусе.

РУСАДА было лишено полноценного статуса в 2019 году, после чего санкции против организации неоднократно продлевались. Последний раз это произошло из-за несоответствий российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Они были выявлены в ходе аудита, проведенного осенью 2022 года.

