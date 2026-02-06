Момент удара беспилотника по России сняли на видео

В Белгородской области сняли на видео удар беспилотника

В Белгородской области сняли на видео удар беспилотника. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Запись была сделана на одной из местных дорог с помощью камеры видеорегистратора. На ней следующий перед машиной автора видео автомобиль сбавляет скорость. Во время обгона в нескольких десятках метров на трассе происходит взрыв, после которого от дороги в небо поднимается черный дым.

Подробностей происшествия не приводится, за исключением того, что это произошло 6 февраля.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, используя как беспилотники различных видов, так и другое оружие. Ранее одна из таких атак привела к смерти женщины — рядом с нею взорвался FPV-дрон.

