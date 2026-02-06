Москвичам предложили посчитать воробьев

ДПиООС: Зимняя перепись воробьев в Москве пройдет с 7 по 15 февраля

Москвичам предложили принять участие в ежегодной всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах». Она пройдет в Москве с 7 по 15 февраля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы (ДПиООС) в Telegram-канале.

Москвичи смогут научиться правильно различать два вида воробьев, обитающих в городе, и оценить их приблизительную численность.

Желающим принять в акции участие москвичам с 7 по 15 февраля нужно найти этих птиц в парке, во дворе или на улице, посчитать их, запомнить или сохранить координаты точки, затем сделать фото или короткое видео птиц. Далее следует заполнить анкету на сайте проекта vorobey.nbud.ru. Присоединиться к акции можно в экоцентрах департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее жителям Подмосковья посоветовали не подкармливать и пугать лосей, которые все чаще выходят из лесов.