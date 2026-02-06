Реклама

15:13, 6 февраля 2026Экономика

На Москву обрушится снегопад

Синоптик Позднякова: Снег в Москве начнется после 16 часов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

На Москву обрушится очередной снегопад. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Осадки ожидаются после 16:00 и продлятся до субботы, 7 февраля. Синоптик уточнила, что осадки в основном будут идти на западе столицы.

Ранее синоптик заявила, что 6 февраля в городе ожидается «небольшой снежок». По данным синоптиков Гидрометцентра России, в Москве ожидается небольшой снег, по области он будет местами умеренным. Также в городе будет гололедица, ветер юго-восточного направления, дующий со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предрекла в Москве потепление в предстоящие выходные, 7 и 8 февраля. В дневное время в оба дня в городе ожидается минус 10–12 градусов, по региону — минус 10–15 градусов.

