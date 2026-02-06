Реклама

03:45, 6 февраля 2026

На Олимпиаде в Италии появился российский флаг

Марина Совина
Во время матча сборных США и Чехии на Олимпиаде в Италии на трибуне появился российский флаг. Об этом пишет Sport.cz.

Один из болельщиков вывесил триколор за скамейкой запасных сборной Чехии. Когда менеджер турнира сняла российскую символику, к ней подошел фанат, отнял флаг и вернулся на место досматривать игру.

В тот момент на трибунах находились вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, прибывшие поддержать свою команду. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу американской сборной.

В связи с санкциями Международного олимпийского комитета, на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет на пронос российских флагов. Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпиада официально стартует 6 февраля.

