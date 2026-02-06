На складах осталось менее 20 тысяч автомобилей популярной марки

Аналитик Целиков: Седанов Solaris HS у дилеров практически не осталось

Запасы автомобилей Solaris на складах производителя и у официальных дилеров на данный момент составляют около 20 тысяч единиц. Причем седаны HS в остатках практически отсутствуют. Почти 60 процентов всего объема доступных автомобилей составляют кроссоверы HC (ранее Hyundai Creta). Количество хетчбэков KRX (Kia Rio X) на складах незначительно превышает число седанов KRS (Kia Rio). Такие данные представил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Эксперт выразил мнение, что дилеры могут «растянуть» продажи на весь этот год. В январе производитель реализовал 1536 новых автомобилей Solaris.

За период с марта 2024-го по декабрь 2025 года на производственных мощностях группы «АГР» в Санкт-Петербурге было выпущено более 70 тысяч автомобилей марки. Более 40 процентов от этого объема составили кроссоверы HC. Оставшиеся единицы распределились между седанами HS и KRS, а также хетчбэком KRX.

По данным «Автостата», общее количество проданных в России автомобилей Solaris к концу января 2026 года достигло 50 932 единиц. Из них покупатели приобрели 18 800 кроссоверов HC, 16 тысяч седанов HS, около 9 тысяч хетчбэков KRX и 7100 седанов KRS.

В январе истек срок действия опциона на обратный выкуп корейскими компаниями Hyundai и Kia своих бывших автозаводов в Санкт-Петербурге у промышленной группы «АГР». Южнокорейские производители официально утратили эту возможность, что делает вопрос их возвращения размытым. О планах «АГР» на бывший завод Hyundai неизвестно. «Наиболее вероятно, что скоро возникнет очередной "восточный партнер"», — предположил Целиков.

Ранее аналитик сообщил о росте ввоза легковых автомобилей физлицами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 35,2 тысячи единиц (рост на 55 процентов).