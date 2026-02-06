Реклама

Стремительно вырос ввоз легковых автомобилей физлицами

Аналитик Целиков: Физлица нарастили импорт легковых машин в Россию на 55 %
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе резко увеличился ввоз легковых автомобилей в Россию физическими лицами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он составил 35,2 тысячи единиц (рост на 55 процентов). Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Общее количество импортируемых в страну легковых машин за месяц достигло 47,8 тысячи. Из них почти три четверти (74 процента) пришлось именно на ввоз «частников». При этом общий импортный показатель, включающий все каналы поставок, сократился на 7 процентов, отмечает эксперт.

Анализ структуры частного ввоза показывает, что предпочтения россиян при покупке машин за рубежом сместились в сторону транспорта с мощностью двигателя не более 160 лошадиных сил. Причем во всех категориях.

В сегменте новых автомобилей (до 3 лет) физлица ввезли 11,4 тысячи машин, что в три раза превышает показатель января прошлого года (3,8 тысячи единиц). Среди них доля моделей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил выросла до 63,7 процента. Целиков отмечает, что, несмотря на общий тренд, спрос на более мощные автомобили сохраняется. Лидером рейтинга с большим отрывом стала Mazda CX-5, на которую пришлось 22,8 процента всего сегмента. В тройку наиболее популярных также вошли Skoda Superb и Kia Seltos. Следом идут модели Zeekr 9X, Nissan Qashqai, Volkswagen Tharu, Audi Q5, Toyota Highlander, RAM 1500 и Toyota RAV4.

Импорт подержанных леворульных автомобилей вырос на 40 процентов и достиг 11 тысяч. Подавляющее большинство из них (90,5 процента) имеют мощность двигателя до 160 лошадиных сил. Наиболее популярной в этом сегменте оказалась Toyota Corolla (5,5 процента рынка). Следом за ней идут Audi A3 и Audi A5, четыре модели Volkswagen — Tharu, Golf, Tayron и T-Roc, а также Hyundai Elantra, BMW X1 и Honda Vezel.

Импорт праворульных машин традиционен и сформирован многочисленными моделями Toyota и Honda. Каждый двадцатый автомобиль (5 процентов всех ввезенных в этом сегменте) — компактный кроссовер Suzuki Jimny. Сергей Целиков подчеркнул, что ввоз машин мощностью свыше 160 лошадиных сил практически прекратился — их доля в январе составила менее 1 процента.

Ранее глава департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов назвал автомарки, которые не пользуются спросом у потенциальных покупателей. Их продажи составили не более 10 машин за год.

