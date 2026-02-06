Реклама

На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

РИА Новости: В ТЦК Львовской области скончался мобилизованный
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В ТЦК (территориальном центре комплектования — аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») города Яворов, что во Львовской области, скоропостижно скончался мобилизованный. Об инциденте журналисты РИА Новости узнали в силовых структурах.

Сообщается, что о трагической новости заявила жена погибшего. По ее словам, в начале февраля этого года сотрудники ТЦК применили силу и задержали мужчину. Местного жителя доставили в военкомат, где после этого он скончался.

При этом, как уточняют в силовых структурах, обстоятельства гибели мобилизованного до сих пор остаются тайной.

Ранее об этом инциденте писало издание «Интерфакс-Украина». По одной из версий украинского портала, у мужчины было алкогольное отравление. Заявлялось, что его остановили для проверки военно-учетных документов.

