На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

РИА Новости: В ТЦК Львовской области скончался мобилизованный

В ТЦК (территориальном центре комплектования — аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») города Яворов, что во Львовской области, скоропостижно скончался мобилизованный. Об инциденте журналисты РИА Новости узнали в силовых структурах.

Сообщается, что о трагической новости заявила жена погибшего. По ее словам, в начале февраля этого года сотрудники ТЦК применили силу и задержали мужчину. Местного жителя доставили в военкомат, где после этого он скончался.

При этом, как уточняют в силовых структурах, обстоятельства гибели мобилизованного до сих пор остаются тайной.

Ранее об этом инциденте писало издание «Интерфакс-Украина». По одной из версий украинского портала, у мужчины было алкогольное отравление. Заявлялось, что его остановили для проверки военно-учетных документов.