12:10, 6 февраля 2026Силовые структуры

Напавшую с ножом на сверстников российскую школьницу отправили под домашний арест

Напавшую на сверстников и учителя в Кодинске ученицу посадили под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

Под Красноярском Кежемский районный суд отправил под домашний арест школьницу, напавшую с ножом на сверстников и преподавателя в школе Кодинска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Она будет находиться под домашним арестом до 3 апреля 2026 года.

3 февраля в школе № 4 вооруженная ножом школьница напала на учительницу и попыталась ее заколоть. Однако довести свой замысел до конца она не смогла, поскольку за женщину вступились другие ученики. В ходе потасовки ранение получила одна из учениц, которой была позже оказана медицинская помощь.

