Из жизни
20:06, 6 февраля 2026Из жизни

Найдена самая длинная змея в мире

В Индонезии нашли самую длинную дикую змею из ныне живущих
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Самка сетчатого питона, обнаруженная в Индонезии на острове Сулавеси, была официально признана рекордсменкой мира среди диких змей. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Гигантская рептилия, получившая имя Ибу Барон (Баронесса) составляет в длину 7,22 метра, что сравнимо с шириной стандартных футбольных ворот. По оценкам экспертов, в полностью расслабленном состоянии под анестезией эта змея могла бы оказаться еще на десять процентов длиннее, но такие измерения не проводились по этическим соображениям. Вес питона составил 96,5 килограмма, что сопоставимо с массой взрослой большой панды.

Животное спас любитель рептилий по имени Буди Пурванто, который выкупил его у местных жителей. В Индонезии крупные питоны часто уничтожаются из-за угрозы скоту и людям, а также становятся жертвами браконьеров. Сетчатые питоны считаются самым длинным видом змей из ныне живущих, а абсолютный рекорд в неволе принадлежит особи по кличке Медуза из США, достигавшей 7,67 метра.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда стал жертвой нападения трехметрового питона в собственном туалете. Змея вцепилась ему в гениталии.

