Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:16, 6 февраля 2026Наука и техника

Найдено эффективное средство защиты от гриппа

STM: Назальный спрей с антителом CR9114 защищает от всех видов гриппа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andy Vult / Unsplash

Ученые протестировали экспериментальный назальный спрей, который может защитить от гриппа еще до того, как вирус проникнет в организм. В отличие от традиционных вакцин, эффективность которых сильно зависит от того, насколько точно угаданы циркулирующие штаммы, новый подход направлен на блокировку вируса прямо в носу — в месте его основного «входа». Результаты первых испытаний на людях опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Разработка основана на моноклональном антителе CR9114, способном распознавать и нейтрализовать практически все известные варианты вируса гриппа A и B. Антитело распыляется в носовую полость и создает локальную защиту слизистой. В предварительном клиническом исследовании приняли участие 143 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 55 лет. Участники получали препарат либо однократно, либо два раза в день в течение двух недель.

Материалы по теме:
Россияне переносят ОРВИ на ногах. Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
Россияне переносят ОРВИ на ногах.Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
27 марта 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

Испытания показали, что спрей хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов. При двукратном применении в сутки антитело сохранялось в носу достаточно долго и оставалось биологически активным, эффективно нейтрализуя вирус в лабораторных тестах. При этом концентрация защитного вещества в слизистой оказалась в тысячи раз выше, чем при введении антител через кровь, даже при меньших дозах.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о раннем этапе исследований. Впереди — проверка того, насколько эффективно средство защищает от реального заражения и способно ли снижать передачу вируса между людьми.

Ранее стало известно, что системы обогрева и вентиляции снижают риск заражения гриппом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok