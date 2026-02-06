Реклама

15:28, 6 февраля 2026Забота о себе

Названо максимальное время использования социальных сетей в день

Специалист Васкес: Необходимо ограничить время в социальных сетях до часа в день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Популяризатор науки Маркос Васкес заявил, что социальные сети являются самым большим источником отвлечения внимания. В интервью для издания El Español он назвал максимальное время их использования в день.

По словам Васкеса, социальные сети плохо влияют на головной мозг. Они могут вызвать тревогу и другие негативные эмоции, например, из-за чтения новостей.

«Мозг также постоянно подкармливается сверхобработанной информацией — очень короткой, упрощенной и предвзятой. Это приводит к тому, что мы теряем способность глубже вникать в действительно значимую информацию», — добавил он. Специалист убежден, что польза от социальных сетей тоже есть, поэтому разрабатывать те или иные запреты не нужно. Однако необходимо ограничить время их использования до получаса-часа в день.

Ранее психиатр Михаил Тетюшкин раскрыл самый распространенный симптом проблем с психикой. По его словам, при многих диагнозах из этой области у человека возникает бессонница.

