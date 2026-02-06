Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:07, 6 февраля 2026Ценности

Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

Блогерша написала об отсутствии стиральной машины в США и вызвала споры в TikTok
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Max Whittaker / Reuters

Блогерша по имени Алина раскрыла неожиданный факт о стирке в США и вызвала споры в сети. Ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте.

На платформе завирусилось видео девушки, в котором она рассказала, что ей приходится стирать вещи в прачечной, поскольку в ее доме нет стиральной машины. По словам инфлюэнсера, во многих домах в Лос-Анджелесе запрещено иметь личную стиральную машину из-за особенностей ландшафта.

«Романтизировать жизнь в Америке круто, но теперь представьте, что вам нужно переться через два квартала в прачечную, чтобы постирать одежду, потому что в Калифорнии в половине домов запрещено иметь свою стиралку», — написала блогерша под постом, который набрал почти 400 тысяч просмотров.

Материалы по теме:
«Извини, но я просто красивая» 92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
«Извини, но я просто красивая»92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
1 мая 2022
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022

Комментаторы разделились во мнениях по поводу видео. Так, некоторые юзеры удивились отсутствию стиральных машин. «Я в шоке, что кто-то считает это нормальным», «Мне было бы брезгливо», «Не вижу в этом ничего прикольного», — писали они.

В то же время другие пользователи не увидели проблем в видео. «Свой вайб присутствует», «Пережить можно», «Часто это даже удобней и дешевле», — высказывались зрители.

В 2021 году сообщалось, что мужчина украл более 700 предметов женского нижнего белья из прачечных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

    Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok