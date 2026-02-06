Реклама

Незнакомцы в костюмах Робина Гуда стали воровать еду и раздавать ее прохожим

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Канады придумали необычный ответ на массовое повышение продуктовых цен. Незнакомцы в костюмах фольклорного персонажа Робина Гуда начали красть еду из магазинов и оставлять ее прохожим на улицах, передает CNN.

Такой шаг стал своеобразным ответом на подорожание в магазинах Монреаля. Неизвестные совершили налет на торговую точку: они были одеты в головные уборы с перьями в стиле Робина Гуда. Воры взяли продукты и пронесли их мимо кассы, а затем распределили украденное по «многим общественным холодильникам в городе», сообщает активистская организация «Робинс де Рюэль».

Акция была задумана как политический акт против продовольственной инфляции. Кража произошла после аналогичного инцидента в декабре ушедшего года. Тогда активисты ворвались в местный магазин продуктов, переодевшись в Санта-Клауса и его эльфов. Наворованное они положили в подарочную упаковку и оставили под ближайшей рождественской елкой.

Ранее российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что килограмм картошки в Канаде стоит 341 рубль. До этого он побывал в Исландии и пожаловался на овощи в супермаркете. По его словам, они дорого стоили и при этом плохо выглядели.

