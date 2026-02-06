Объявлено об изменении отношения к участвующим в СВО северокорейским солдатам

Украина поменяла отношение к участвующим в СВО солдатам из КНДР

На Украине поменяли отношение к участвующим в специальной военной операции (СВО) солдатам из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об изменении взгляда на северокорейских солдат объявили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

По сообщению издания, военные из КНДР более не рассматриваются Украиной как незначительная угроза — в тоне официальных украинских СМИ вместо насмешек появились сообщения о северокорейских бойцах как о серьезном противнике.

«Нельзя не отметить, что сообщения официальных украинских источников постепенно отошли от былого высокомерного и насмешливого тона формулировок про контингент КНА (Корейской народной армии — прим. «Ленты.ру»), сменив его на "уважаемую опасность"», — говорится в публикации канала.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что героизм корейских военных, проявленный в Курской области, а также работа корейских саперов по разминированию — это подтверждение дружбы между двумя государствами.