02:01, 6 февраля 2026Из жизни

Обвиненную в изнасиловании школьника «учительницу года» снова арестовали

В США обвиненную в совращении ученика учительницу года Остер снова арестовали
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В США учительницу из штата Луизиана, обвиненную в изнасиловании школьника, снова арестовали. Об этом сообщает WVUE-DT.

В конце января 38-летнюю Кристи Остер, которая преподавала в городе Бруссард, обвинили в непристойном поведении с учениками, а также в сексе с одним из них. Известно, что на момент преступления жертва уже не училась у женщины, но еще не достигла совершеннолетия. После ареста учительницу отпустили под залог, однако через несколько дней снова арестовали. Остер обвинили еще в одном случае непристойного поведения. Она опять внесла за себя залог и сейчас дожидается суда на свободе.

Аресты случились через несколько месяцев после того, как ее признали лучшим учителем своей школы 2025-2026 учебного года. Она преподавала математику восьмым классам.

В августе 2025 года сообщалось, что в США учительницу из штата Техас, которая совратила 15-летнего школьника и два года насиловала его, приговорили к условному сроку. Женщина была очень популярным преподавателем в городе Клют и удостаивалась звания «Учитель года».

