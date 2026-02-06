Одну идею для защиты границы Европы от России назвали утопией

Мируцэ назвал утопией идею создания стены дронов для защиты границ Европы

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ назвал утопией идею создания стены дронов для защиты границ Европы. Об этом он заявил в интервью каналу Digi 24.

По его словам, подобного сейчас нет ни в Румынии, ни в Польше, ни в скандинавских странах.

«Эта стена дронов, в которой кто-то, как в компьютерной игре, создает занавес, через который абсолютно ничего не проходит, — утопия. Такого не существует», — сказал он.

Ранее стало известно, что часть военных инициатив европейских стран, включающих план создания так называемой «стены дронов», провалилась еще до их реализации. Отмечается, что предложение Брюсселя построить «стену дронов» возле границы с Россией «не вызвало особого энтузиазма».