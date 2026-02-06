Оскар Кучера рассказал о своих друзьях из Киева

Оскар Кучера признался, что выражал поддержку своим прежним украинским друзьям

Актер Оскар Кучера рассказал, как перестал общаться со своими украинскими знакомыми, которых считал друзьями до февраля 2022 года. Об этом он сообщил в интервью журналисту Антону Красовскому.

По словам Кучеры, его настоящие друзья не покидали Россию с началом специальной военной операции (СВО), а те, кто уехал, ими и не были. Артист привел пример, рассказав о нескольких знакомых из Киева, к которым он обратился со словами поддержки, но получил в ответ матерную брань.

«Они мне были близки очень, прям реально сдружились. Когда случилось 24 февраля, я позвонил, трубку не взяли, я написал. В итоге эти друзья послали меня на***. Было обидно», — сообщил он.

Оскар заявил также, что ему было обидно разочаровываться в своих знакомых, однако ему все равно жалко людей, которые страдают на Украине от СВО. «Мне безумно жалко людей, которые не хотели этой войны», — добавил он.

