Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:25, 6 февраля 2026Культура

Оскар Кучера рассказал о своих друзьях из Киева

Оскар Кучера признался, что выражал поддержку своим прежним украинским друзьям
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Актер Оскар Кучера рассказал, как перестал общаться со своими украинскими знакомыми, которых считал друзьями до февраля 2022 года. Об этом он сообщил в интервью журналисту Антону Красовскому.

По словам Кучеры, его настоящие друзья не покидали Россию с началом специальной военной операции (СВО), а те, кто уехал, ими и не были. Артист привел пример, рассказав о нескольких знакомых из Киева, к которым он обратился со словами поддержки, но получил в ответ матерную брань.

«Они мне были близки очень, прям реально сдружились. Когда случилось 24 февраля, я позвонил, трубку не взяли, я написал. В итоге эти друзья послали меня на***. Было обидно», — сообщил он.

Оскар заявил также, что ему было обидно разочаровываться в своих знакомых, однако ему все равно жалко людей, которые страдают на Украине от СВО. «Мне безумно жалко людей, которые не хотели этой войны», — добавил он.

Ранее актер и телеведущий Оскар Кучера высказался о балерине Анастасии Волочковой и артисте Никите Джигурде после просмотра шоу «Звезды под капельницей». Кучера выразил возмущение самой идеей съемки шоу про «алкоголиков-звезд».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok