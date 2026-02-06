Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 6 февраля 2026Силовые структуры

Оценена вероятность отмены решения о запрете на въезд в Россию комику Сабурову

Юрист Бенхин: Запрет на въезд в РФ для Сабурова вряд ли будет отменен
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Решение запретить комику Нурлану Сабурову въезд в Россию вряд ли будет отменено. Об этом в разговоре с NEWS.ru порассуждал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что подобные решения принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и крайне редко могут быть аннулированы.

«И, соответственно, погранслужба как подразделение ФСБ предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан», — указал специалист.

Ранее отмечалось, что задержанный в столичном аэропорту Внуково Сабуров сначала заявил, что у него якобы нет денег на обратный билет в Дубай. Тогда ему разъяснили, что при депортации в Эмираты он будет находиться в наручниках. После этого стендапер сразу нашел средства на билет на родину.

Известно, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Официальная причина — он занимался отмыванием денег, заработанных в стране, через посредников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok