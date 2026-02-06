Оценена вероятность отмены решения о запрете на въезд в Россию комику Сабурову

Юрист Бенхин: Запрет на въезд в РФ для Сабурова вряд ли будет отменен

Решение запретить комику Нурлану Сабурову въезд в Россию вряд ли будет отменено. Об этом в разговоре с NEWS.ru порассуждал адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что подобные решения принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и крайне редко могут быть аннулированы.

«И, соответственно, погранслужба как подразделение ФСБ предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан», — указал специалист.

Ранее отмечалось, что задержанный в столичном аэропорту Внуково Сабуров сначала заявил, что у него якобы нет денег на обратный билет в Дубай. Тогда ему разъяснили, что при депортации в Эмираты он будет находиться в наручниках. После этого стендапер сразу нашел средства на билет на родину.

Известно, что Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Официальная причина — он занимался отмыванием денег, заработанных в стране, через посредников.