12:00, 6 февраля 2026

Раскрыта судьба комика Сабурова после запрета на въезд в Россию

Mash: Сабуров, которому запретили въезд в Россию, улетит в Казахстан
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, улетит в Казахстан. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что сначала Сабуров, которого не пустили в Россию, заявил, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Сотрудники паспортного контроля объяснили ему, что при депортации в ОАЭ он будет находиться в наручниках. Тогда комик купил билет в город Алматы.

До этого сообщалось, что за юмористом из ОАЭ вылетели воздушные маршалы. Они должны были сопроводить комика в Дубай.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине.

В мае 2025 года Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево из-за того, что он нарушил сроки миграционного учета. Артиста доставили в миграционный отдел полиции и оштрафовали на пять тысяч рублей.

